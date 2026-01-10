決勝のカード決まる前に…チケット完売の注意喚起第104回全国高等学校サッカー選手権大会は12日、東京のMUFGスタジアム（国立競技場）で決勝戦を行う。ただカードが決まった10日の時点で、この試合はチケット完売。あまりの人気にファンの間にも衝撃が広がっている。日本サッカー協会は10日午後1時過ぎ、Xや公式サイトに決勝戦のチケットについて「予定枚数の販売が終了したため、当日券の販売はありません」と公示し、注意喚