１月１０日の中山１１Ｒ・迎春Ｓ（４歳上３勝クラス、芝２２００メートル＝１７頭立て）は３番人気のアスクナイスショー（牡５歳、美浦・中舘英二厩舎、父シルバーステート）が後続を寄せ付けず、２着で１番人気のマイユニバースに１馬身半差をつけて逃げ切った。勝ち時計は２分１０秒７（良）。強風が吹き続ける厳しい環境のなか、田辺裕信騎手はスタートを決めると先手を主張してハナを奪いきった。前半１０００メートル５９