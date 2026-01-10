中山11R・迎春S10日に行われた中央競馬の中山11R・迎春S（芝2200メートル）で、マイネルラウレア（牡6、宮）が2年1か月ぶりにターフに帰ってきた。故障、大手術を経ての復帰にファンの間に感動が広がっている。寒風を切り裂いて、マイネルラウレアが懸命にターフを駆けた。道中はゆったり後方待機。直線では追い上げ、7着まで押し上げた。2023年12月10日のオリオンSのレース中に左脚故障を発症し、競走中止。約6時間に及ぶ大