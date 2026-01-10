2月27日公開の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌を務めるsumikaの新曲「Honto」が、1月29日より先行配信されることが決定した。本楽曲は本日1月10日よりTVアニメ『ドラえもん』（毎週土曜午後5時〜放送）のエンディングテーマとしての放送がスタートし、楽曲の一部を聴く事ができる。また、Apple Music・Spotifyにて事前予約(Pre-Add / Pre-Save)キャンペーンもスタートしている。こちらの事前予約を行うともれなく