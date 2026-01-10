ＤｅＮＡのドラフト２位ルーキー・島田舜也投手（２２）＝東洋大＝が１０日、起用法を問わず「何でも屋」になる覚悟を示した。最終的に目指すは先発ローテの一角。まずはどんなチャンスでも結果を残し、首脳陣の信頼を勝ち取る。寒風吹きすさぶ、横須賀のグラウンドで行われた新人合同自主トレ。１球１球、丁寧にキャッチボールを行う島田の姿があった。右腕から放たれるボールは、やはり力強い。最速１５５キロを誇り、大学球