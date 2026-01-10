レイラック滋賀は今季からJリーグに参入する今年からJリーグに参入するレイラック滋賀FCは1月10日、トップチームの新監督に和田治雄氏が就任すると正式発表した。あわせて、これまで指揮を執っていた角田誠氏は、クラブのチーム統括本部・強化部長に就任する。和田氏はUEFA Proライセンス保持者で、スロベニアのクラブやJクラブで長年にわたり指導経験を積んできた。2009〜2011年には、クラブの前身・MIOびわこ草津でも監督を