秋田県の鈴木知事は５日の記者会見で、サッカーＪ２・ブラウブリッツ秋田の新スタジアム整備に向けた県、秋田市、クラブの３者によるトップ協議について「今月中にはやった方がいいと思っている」と述べた。Ｊ１ライセンス審査に向けた申請期限が２月であることと、県議会２月定例会での議論に影響することを理由に挙げた。県の方針については「これから部内で検討する段階」と述べた。昨年７月に新設したマーケティング戦略