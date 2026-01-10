神奈川県警横須賀南署の一日署長に委嘱された「ゴジラ」とイベント出席者ら＝10日午後、神奈川県横須賀市神奈川県警横須賀南署は「110番の日」の10日、怪獣映画で描かれる「ゴジラ」を一日署長に委嘱した。横須賀市の公園で開かれたイベントに現れ、集まった子どもらが歓声を上げた。1954年の第1作では同市の岬、観音崎に触れ、ゴジラが海中を進んでいるとの発表が流れるシーンがあり、ゆかりが深い。ゴジラは映画のテーマ曲と