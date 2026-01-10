日本考古学協会と日本文化人類学会と、アイヌ民族の遺骨返還について意見交換する木村二三夫さん（右）＝10日午後、札幌市日本考古学協会と日本文化人類学会は10日、過去のアイヌ民族の遺骨収集や研究倫理についてアイヌの人々と札幌市内で意見交換し、遺骨返還に向け研究機関などに働きかけていく考えを明らかにした。2団体は昨年12月、遺骨や副葬品の収集に関し「適切な手続きを欠いていた」などと謝罪する声明を出していた。