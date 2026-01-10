PK戦の末、尚志に勝利し喜ぶ神村学園の選手たち＝MUFG国立サッカーの全国高校選手権第6日は10日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で準決勝2試合が行われ、神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が初めて決勝に勝ち上がった。ともに初優勝を懸け、12日午後2時5分からMUFGスタジアムで対戦する。昨夏の全国高校総体との2冠を狙う神村学園は前半で尚志（福島）に先制を許したが、後半に日高のゴールで追い付いた。1―1で突入