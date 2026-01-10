◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権 準決勝 東山 3-0 雄物川(10日、東京体育館)春高バレーは大会5日目の男子準決勝第1試合、東山(京都)が雄物川(秋田)にストレート勝ちし決勝進出を決めました。国民スポーツ大会2025で対戦している両校。その際は東山が雄物川を下して、大会準優勝に。同大会3位となった雄物川は、リベンジを期す一戦となりました。春高の舞台で再び相まみえた両校の第1セット、序盤は互いに点を譲らない激