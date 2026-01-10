盛りだくさんの内容なのに安いワケは小田急電鉄は、2026年2月の計5日間、「お得に旅する神奈川日帰りバスツアー第2弾」として、秦野や厚木エリアを巡るツアーを開催します。【画像】スゴイ..これが「異様にお得なバスツアー」の行程ですツアー実施にあたっては、神奈川県の「かながわ観光連携エリア推進事業」の補助金を活用し、お得な料金を実現したとのこと。旅行代金は大人1人あたり1万800円（子ども1万300円）で、貸切バス