ロンドン・ヒースロー空港を運営するヒースロー・エアポートは、2026年に13億ポンドを投資する。ターミナル4の改修工事を段階的に実施し、新たな立体駐車場を設け、チェックインエリアを改修する。業務は通常通り行われ、2031年にも完了する。ターミナル2には新たな手荷物システムを導入し、完成後には1日あたり31,000個の手荷物を処理できるようにする。新たにターミナル全体に新たなカメラネットワークを設置し、AIで撮影データ