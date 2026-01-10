新年の目標や抱負を書にしたためる「書き初め会」が10日、中能登町の神社で行われ、地元の書道家が書道パフォーマンスを披露しました。迫力たっぷりのパフォーマンスと力強い筆さばきで書かれたのは、午年に因んだ「駆」のひと文字。中能登町の天日陰比竎神社で3年ぶりに開かれた「書き初め会」は、地元出身の書道家・桜鱗さんが企画したものです。桜鱗さんが講師となって行われたワークショップでは、参加者が新年の目標や