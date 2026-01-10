3月8日に投開票が行われる金沢市長選挙に向けて、現職の村山卓氏が政策を発表し、文化の発展に焦点を当て「世界から憧れられる金沢にしたい」と決意を語りました。村山氏は9日、金沢市内で政策発表会見を開き、「新しく、金沢らしく」をテーマに、都心軸の再興や文化振興、子育て支援の充実に取り組むと語りました。▼市が取得予定の旧日銀金沢支店を「にぎわいの玄関口」として再生することや▼市中心部での「文化の拠点」の構築