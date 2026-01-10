俳優の福山雅治、大泉洋が10日、都内で行われた映画『ラストマン -FIRST LOVE-』新春ファースト舞台あいさつに登壇した。【写真】ハイタッチを忘れて慌ててする福山雅治＆大泉洋動員70万人を超え、興行収入10億円を突破する大ヒットを記録している。客席から登場するサプライズが行われ、大歓声の中で2人は登場。金屏風の前で仲良く笑顔を見せた。会場は「ましゃ〜」「洋ちゃ〜ん」の掛け声であふれた。2人は気を良くして、