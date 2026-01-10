老朽化した県有スポーツ施設の再整備に向けて熊本県は、企業や個人から幅広く寄付を募る「スポーツ応援基金」を創設すると明らかにしました。施設の再整備の費用について検討会は、現地で建て替える方針の「県立総合体育館」は最大25億円、移転建て替えを目指す「藤崎台県営野球場」は最大166億円と試算しています。木村知事は詳しい目標額などは未定としつつも、「改修を持続可能なものとし、県民が関わり続けられる