大腸がんの手術を終えて退院したことを公表しているタレントの歩りえこさんが、自身のインスタグラムを更新。同じくがんと闘った人々の訃報に触れ、自身の闘病への思いを綴りました。【写真を見る】【がん闘病】歩りえこさん闘病への思い「希望を手放さず、怖さを抱えながらも、今日を生きる」歩さんは、昨年末にグラビアアイドルを引退した藤乃あおいさんが、今月5日に27歳という若さで亡くなったことが公表されたことを受け、