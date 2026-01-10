この記事の画像を見るこのほど初の単著『悪口を悪く言うな!』（Gakken）を出版したウエストランドの井口浩之さん。日常の違和感や気付きを面白おかしく綴った一冊は、漫才さながらの井口さんのグチが冴える。刊行にあたってお話をうかがった。■言っているのは毒舌ではなく「世直し」――初単著ですが、実際に出来上がっていかがですか？僕がいろんなところで喋ってきたのをまとめた一冊で、特別これのために話をしたというわ