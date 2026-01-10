2025年12月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。ライフ・健康部門の第2位は――。▼第1位健康寿命が長い人は圧倒的にここが強い…90歳でイキイキな人と、60歳でヨボヨボな人で決定的に違う体の部位▼第2位昼食の｢おにぎり2個｣のうち1個を置き換えるだけ…肥満､老化予防に効く｢コンビニで買える最強の一品｣▼第3位ただのウォーキングよりも効果的…医師｢上手くなるほど長生きできる｣