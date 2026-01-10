TOKYO MX『サバンナ高橋の、サウナの神さま』(隔週土曜18:00〜18:30)が10日に放送される。小島瑠璃子、高橋茂雄(サバンナ) =TOKYO MX提供○小島瑠璃子がゲストに登場10日の放送回では、2年半の休業を経て昨年10月から活動を再開した“こじるり”こと小島瑠璃子をゲストに迎え、井草湯(東京・杉並区)からお届け。高橋茂雄(サバンナ)とは、19歳の時から番組で共演しプライベートでも親交があるという小島。今回が実に3年ぶりの共演と