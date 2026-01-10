新GMの青木氏が新人合同自主トレを視察今年からヤクルトのGMに就任した青木宣親氏が10日、2軍施設の戸田球場で行われた新人合同自主トレを視察した。ロングコートに濃紺のマフラーで登場。SNSでは「青木GM格好良すぎ……」と魅了されたファンが続出していた。青木氏は2024年限りで現役を引退し、昨年はGM特別補佐として小川淳司GMを支えた。1月1日付でGMに正式就任。5年ぶり最下位に終わった昨季からの巻き返しを図る。この