【モデルプレス＝2026/01/10】Hey! Say! JUMPの八乙女光が1月9日、自身のInstagramを更新。ボールペンで描いた絵を公開し、話題を呼んでいる。【写真】JUMPメンバー「額に入れて飾りたい」繊細なボールペン画◆八乙女光、ボールペンで描いた「ロボと自然」公開八乙女は「SRASAのボールペンでかきかき。ロボと自然」（※原文ママ）とコメントし、ボールペンで描いたという作品を公開。大きな葉を傘のように差した愛らしいロボットの