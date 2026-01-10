【モデルプレス＝2026/01/10】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。【写真】謎の美女、ミニ丈制服姿でパフォーマンス◆謎の制服美女グループ「CHANCE