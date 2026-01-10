◇ラグビー◆リーグワン第４節埼玉３７―２２静岡ブルーレヴズ（１０日・熊谷ラグビー場）静岡ブルーレヴズはアウェーで首位・埼玉に２２―３７で敗れた。新年初戦を飾れず、３連敗となった。前半はセンターのセミ・ラドラドラ（３３）、ウィングの奥村翔（２７）がトライして１５―８とリードして折り返したが、後半は５トライを決められて逆転負けとなった。藤井雄一郎監督（５６）は「前半はプラン通りにいったが、後半