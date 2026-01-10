プロ野球・巨人の井上温大投手が10日、ジャイアンツ球場で自主トレを行いました。森田駿哉投手とともにストレッチやダッシュなどで汗を流した井上投手。キャッチャーミットをつけて森田投手の力強いボールを受ける姿も見せます。この日は井上投手にとって軽めの投球日だったそうで、別日には森田投手同様に力強く投球も行っていることを明かしました。オフの練習ではキャッチボールの際の意識など、丁寧にトレーニングを行っている