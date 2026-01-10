日本維新の会の藤田文武共同代表は10日、金沢市で記者団の取材に応じ、「高市総理が通常国会の冒頭で衆議院の解散を検討している」との一部報道について、「まだ確定しているものではない」との認識を示した。【映像】藤田共同代表 “高市総理が衆院解散を検討”報道に「いつでも戦える準備」そのうえで、「私たちのスタンスはとにかく政策を実現しようというもの。それで総理が解散するというのであれば、それは専権事項だ」