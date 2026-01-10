【セントルイス共同】フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表選考会を兼ねる全米選手権は9日、セントルイスで行われ、女子はアンバー・グレンがショートプログラム（SP）、フリーともに1位の合計233.55点で3年連続3度目の優勝を果たした。世界女王のアリサ・リュウは合計228.91点で2位。イザボー・レビトが3位に入った。ペアはアリサ・エフィモワ、ミーシャ・ミトロファノフ組がSPに続いてフリーも1位の合計207.7