女優の長谷部瞳が10日までに自身のインスタグラムを更新。中学時代のいじめ被害を告白し、当時の自分に向けてメッセージを送った。長谷部は近影とともに「中学の同窓会があるって、当時のクラスメイトから連絡が来た」と報告。「昔の私だったら、たぶん即スルーしてたと思う。壮絶ないじめってほどじゃないけど、中学時代は正直いい思い出が少ない」と明かした。続けて「中1のとき、ペンケースがなくなったことがあった。しばらく