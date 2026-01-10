全国高校サッカー選手権は10日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で準決勝を行い、神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が決勝に進出した。どちらも初めての決勝進出で、勝てば初優勝となる。昨夏の全国高校総体を制した神村学園は尚志（福島）と1―1で90分間の戦いを終え、10人目まで続いたPK戦を9―8で制した。鹿島学園は前回大会準優勝の流通経大柏（千葉）と息詰まる試合に。後半終了間際にワーズィージェイヴェン勝