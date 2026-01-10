福岡県警田川署は10日、福智町の社会福祉法人や事務所宛に5日から9日までの間、理事長の実名を語る不審なメールがあったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。メールは「LINEグループの作成」や「最新の連絡網の作成」を依頼する内容。同様の事案が他県でも発生し、最終的には、お金をだましとられているという。