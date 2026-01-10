気象台は、午後5時11分に、暴風警報を佐渡市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】新潟県・佐渡市に発表 10日17:11時点佐渡では、10日夜遅くまで暴風に警戒してください。佐渡では10日夜のはじめ頃から、下越では10日夜遅くから、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長岡市□なだれ注意報12日にかけて注意■三条市□なだれ注意報12日にかけて注意■柏崎市□なだれ注意報12日にかけて注意■新