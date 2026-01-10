のとじま水族館（石川県七尾市）で１日、干支（えと）と和暦の令和８年にちなんで、馬の仮装をした飼育員のダイバーや８羽のペンギンが、来館者に新年のあいさつをした。干支のダイバーは、同水族館の元日の恒例行事。ブリやカンパチなどの回遊魚を展示する「のと海遊回廊」に登場し、親子連れらが記念撮影を楽しんだ。ペンギンのお散歩は普段、１日２回４、５羽で行われるが、「初歩き」となるこの日は、令和８年にちなんだ