山梨県上野原市で発生した「扇山」の山林火災は、10日も延焼が続いていて、鎮火のめどは立っていません。一方で、消火活動により集落への延焼の恐れは低くなったということです。火災発生から3日目となった10日は、朝から自衛隊などのヘリ6機が上空から放水を行いましたが、日没のため午後5時ごろに消火活動は中断されました。消防によりますと、これまでにおよそ17haの山林を焼失し、鎮火のめどは立っていません。火は一時、集落