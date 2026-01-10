アイドルグループ「仮面女子」の猪狩ともかが１０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。相次いでＳＮＳで拡散するいじめ動画に言及した。ＳＮＳでは生徒が別の生徒を一方的に殴りつける暴行の様子を撮影した動画が複数拡散されている。撮影が行われた学校や教育委員会が対応に追われ、地元警察が捜査に乗り出した。猪狩は「皮肉にも?ＳＮＳ炎上を経て異例の早さで対応?と誰もが分かる即効性がまた証明されてしまいましたね」とネッ