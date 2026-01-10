俳優でモデルの高橋ひかるさん（24）が2025年12月27日、自身のインスタグラムを更新。「最近の衣装」ショットを披露した。「最近の衣装たち」高橋さんは、「最近の衣装たち」といい、衣装に着替えて10枚のショットを投稿。街角で撮影したコート姿やシアー感のある白いシャツをはじめ、複数の衣装姿を披露した。インスタグラムに投稿された写真では、1枚目の写真では白のニットカーディガンに白のミニスカートを合わせ、キャメルの