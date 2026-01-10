【来週の注目材料】米消費者物価指数は前回並みの伸びを見込む 13日に12月の米消費者物価指数(CPI)が発表されます。今後の米金融政策を見極めるにあたって、米連邦準備制度理事会(FRB)の二大命題(雇用の最大化・物価の安定)の一角を担う物価動向に注目が集まります。 米連邦政府機関閉鎖(10月1日から11月12日)の影響で、10月分のCPIが未発表となり、12月18日に発表された前回11月については前月比の公表がありませんでし