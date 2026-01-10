お正月太りにもおすすめ お正月太りや胃腸の調子が気になる時におすすめな、梅流しレシピをご紹介します。とっても簡単にできて、ヘルシーでお腹にもやさしいレシピです。 顆粒だしで簡単に！お味噌入りでほっこりヘルシーでお腹にもやさしい 梅流しは大根の煮汁に梅干しを入れたもの。シンプルで簡単に作れます。材料も大根と出汁、梅干しが中心。梅干しや出汁の風味を活かしているのでとってもヘルシーです。そのため、お正月