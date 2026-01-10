エムピーキッチンホールディングスが展開する「東京背脂黒醤油ラーメン伍福軒」では、2026年1月11日から3月29日までの期間中、毎週日曜日限定で、子ども向けの特別サービス「日ようはお子さまの日」を実施します。大人1人につき子ども最大5人まで値引き期間内の毎週日曜日、麺類もしくは定食を注文した大人1人に対して、小学生以下の子ども1人につき1杯（定食は1つ）まで790円が値引きされます。会計の際に、子どもの人数分だけ790