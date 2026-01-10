電気機関車EL120形名古屋鉄道は9日、「EL120形運転台添乗体験 in 大江」を2026年1月20日に開催すると発表しました。電気機関車のデビュー10周年を記念したもので、記念撮影などの時間も設けられます。事前応募制となっており、名鉄の特設ページで申込を受け付けています。電気機関車EL120形の運転台に乗れる特別企画EL120形は、2015年5月に運用を開始した直流の電気機関車。普段は一般の方が乗車することはできませんが、今回の記