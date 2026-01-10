卓球の「WTTチャンピオンズ・ドーハ2026」は10日、女子シングルスの準々決勝が行われる。2026年最初の国際大会も終盤に差し掛かり、注目が高まっている。中国の強豪との大一番に臨むのは、世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）と、同15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）。上位進出を懸けた両選手の戦いに期待がかかる。 ■張本美は2024年に連勝も 日本女子からは今大会、5選手がエントリー。