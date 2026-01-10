毒義母→「人間、歳を重ねるとふてぶてしくなる【漫画】本編を読む天候が不順な三連休、家で漫画を堪能するには絶好の機会だ。SNSやブログ「横山家のマンガ。」で数々のヒット作を世に送り出している横山了一さん(@yokoyama_bancho)。今回は、2025年上半期に大きな話題となった『どちらかの家庭が崩壊する漫画』について、制作の裏側を伺った。■「ふてぶてしさ」を極めた義母の狂気嫁のママ友に核心を突かれた義母は怒りに震え…