中国SNSの微博（ウェイボー）で6日、「三亜のビーチがロシア人だらけ」とのフレーズがトレンド上位に浮上した。三亜は中国の海南島の南端に位置する人気リゾート都市で、美しいビーチや観光スポットに恵まれ、ハワイとほぼ同じ緯度にあることから「中国のハワイ」とも呼ばれる。中国メディアの毎日経済新聞は5日、人気観光スポットの大東海のホテル関係者の話として、「ビーチは見渡す限りロシア人ばかり。ピークシーズンには宿泊