「1.17希望の灯り」の分灯が始まり、ろうそくに火を移す中学生＝10日午後、神戸市中央区の東遊園地阪神大震災の発生から17日で31年となるのを前に、神戸市中央区の公園「東遊園地」で10日、犠牲者を追悼するガス灯「1.17希望の灯り」の火を、各地の追悼行事に届けるための「分灯」が始まった。火を受け取った人たちは「未来へ記憶をつなぎ、次の震災に備えたい」と誓った。この日は兵庫県内の小中学校やボランティアグループな