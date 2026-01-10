青森県弘前市の弘果弘前中央青果で５日、「りんご初市」が開かれた。９割を占めるサンふじのほか王林や金星など、大雪の影響を受けた昨年の約２倍の１万３９５１箱（１箱約２０キロ）が上場され、仲買人約２００人が次々に競り落とした。サンふじの上物は１箱１万８３６０円（前年比２１６０円増）と、２０１２年以降の初市で最高値を付けた。弘果によると、良品は２月の春節（旧正月）に向けた台湾などへの輸出用が多く、活発