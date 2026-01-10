中国政府がレアアースの日本向けの輸出を制限し始めたとアメリカメディアが報じたことについて、日本政府関係者は、「現時点でそういった事実は聞いていない」と話しています。また、ある自動車メーカーからは、製造過程でレアアースの使用量を減らす方向にシフトしてきているとした一方、小型のEV（＝電気自動車）の技術などには不可欠だとして、「影響が半年以上長引けば、業界全体で対応にあたらないといけない」と警戒感を示し