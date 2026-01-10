1.きれいになったかチェックしている トイレが汚れているときや、排泄をした後に飼い主さんに教えに来る猫がいます。トイレを掃除してほしいと言わんばかりに、鳴いて催促するのです。それだけ、猫にとってトイレは気になるものなのでしょう。 猫はとてもきれい好き。トイレも清潔でなければいけません。飼い主さんが掃除をしている間も、そばで監視するように見ています。ちゃんときれいにしてくれたか、においや汚れは