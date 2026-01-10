車の前で突然姿が見えなくなった筆者の母。キョロキョロ探していると、まさかの場所から立ち上がってヒヤリ。何気ない動作の中に潜む思わぬ“死角の危険”に気づき、家族で共有した忘れられない出来事です。 車の前で消えた母 母と出かけた日のことです。「車で待ってるね」と声をかけ、私は先に車に乗り込みました。しばらくして玄関からこちらへ歩いてくる母の姿が見えたので、カーナビをセットしようと一瞬だけ視線を