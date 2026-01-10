ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）ワタナベフラワー・ギターのイクロー☆☆☆☆【そのまま忘れて欲しかったのに】「職場の同僚と忘年会がありました。6人で開催する予定でしたが、直前に1人来られなくなり5人に。鍋料理のコースを予約しており直前でキャンセルができなかったため、6人