お笑いコンビ「金の国」のXENO（ゼノ）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。元の芸名である「渡辺おにぎり」に芸名を再変更することを発表した。 【写真】半紙に決意の表情で改名を記す渡部おにぎりわずか3週間後に元に戻るとは… XENOに関しては、2025年12月19日に自身のX上で「どうも金の国XENOです『ゼノ』と読みます！ 渡部おにぎりから改名しました こらからもよろしくね」として、「渡部おにぎり」か